ZABITA, IHLAMURLARINA EL KOYUNCA 80 YAŞINDAKİ ADAM, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
80 yaşındaki adam sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olayın nedeni ise zabıta görevlilerinin ıhlamurlara el koymasıydı.
YAŞLI ADAM, IHLAMUR SATIYORDU
Adapazarı şehir merkezindeki insanların yoğun olduğu Çark Caddesi üzerinde yer tezgahı kuran yaşlı bir adam, ıhlamur satmaya çalıştı.
ZABITA YAŞLI ADAMIN IHLAMURUNA EL KOYDU
Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri yaşlı adama satış yapmasının yasak olduğunu belirterek, tezgahındaki ıhlamur dolu poşetleri aldı.
80 YAŞINDAKİ DEDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Ihlamurları elinden alınan yaşlı adam caddenin kenarındaki bir pasajın önüne oturarak sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı teselli etmeye çalışan vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi.
"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIMIN RIZKIYDI"
Yaşlı adam, "Onlar benim çocuklarımın rızkıydı. Ben bu yaştan sonra para kazanmaya çalışıyorum, emeğimi geri verin. 80 yaşındaki adamın malını almak nedir, benim çocuklarım doymasın mı?" diyerek uzun süre ağladı.
Kaynak: haberinburada
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