Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen 'Adli Yıl Açılış Programına' katıldı.

"YARGI KARARIYLA DEĞİL SİYASİ MÜNAZARALARLA HAZIRLANMIŞ"

Programa katılmak için kongre merkezine gelen Bakan Abdülhamit Gül, program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerika'da Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamelere yönelik konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgili isimlerle ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Esasen Türk kamuoyu da bu iddiaları 17-25 Aralık sürecinde çok duydu. ABD'de yargının ortak kararı değil de, farklı bir takım iddialarla siyasi münazaralarla hazırlanmış olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İDDİANAMEYİ HAZIRLAYANLAR FETÖ İLE İRTİBATLI"

İddianamede ortaya koyulan ifadelerin 17 -25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddiaların birebir örtüştüğünü de belirten Gül "Bu iddianameyi hazırlayan kişilerinde FETÖ ile irtibatlarının kamuoyuna basına yansıdığı bir gerçektir. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini eline geçirmeye çalışan FETÖ mensupları tarafından kullanılıp atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti açısından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır" dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ ZEDELENİR"

Hazırlanan iddianamelerin ABD hukuk itibarına da gölge düşüreceğine inandığını söyleyen Bakan Gül, "Umarım ki 17-25 Aralığın o sürecinde de bu iddiaları ciddiye alanların FETÖ tarafından nasıl illegal şekilde piyasaya sunulduğu bu iddialarının mesnetsiz olduğu ortadadır. Bu iddiaları atanların da bugün terör örgütü üyesi olarak cezaevlerinde olduğu, yargılandığı, mahkum oldukları açıktır. Dolayısıyla hiçbir hukuki belge niteliği taşımayan bu iddialara Amerika'da bir savcılığın itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda Amerika bu asılsız iddialar FETÖ mensupları tarafından hazırlandığı açık olan ve bunların yargılandığı iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük kadim ve Amerika ile müttefik olan bu ikili ilişkilerini bu anlamda zedeleyecek bu tür siyasal yaklaşımlar içerisinde olmayacağını görmek isteriz" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'UN ÖN DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞU AÇIKTIR"

Amerika'da iddianameleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Gül, "Hukuk sınırları içerisinde elbette her türlü yargılanma yapılabilir. Fakat Türkiye Egemen bir ülkedir, Türkiye'nin hukukuna aykırı olmayan eylemler nedeniyle, bir başka ülkenin Türkiye'nin egemenlik alanında ki konuyla ilgili farklı bir tavır yakalama, tutuklama gibi iddianame hazırlama çalışmaları asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız egemen bir ülkedir. ve bütün eylemleri hukuk devleti çerçevesinde yargı denetimine tabidir. Tüm bu iddiaların FETÖ mensuplarınca hazırlandığı kurgu olduğu, 15 Temmuz'un aslında ön darbe girişimi etabı olduğu açıktır. Dolayısıyla bu mesnetsiz iddialar üzerine konuşmak ve gündem oluşturmak abesle iştigaldir. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez / İHA)

Kaynak: haberinburada