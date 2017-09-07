ZEHİR TACİRLERİNE DARBE! 1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri zehir tacirlerine büyük darbe indirdi. 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
3 FARKLI NOKTAYA OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Genç ilçesi Yazkonağı köyü Sarı Su mevkiinde tarla içerisinde 3 farklı noktayı tespit ederek operasyon düzenledi.
148 KG KUBAR ESRAR İLE 1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 3 farklı bölgede toplam 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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