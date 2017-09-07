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Zehir tacirlerine darbe! 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE! 1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarih : 07 Eylül 2017, 21:50
Puan Ver : Zehir Tacirlerine Darbe! 1 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi(10/10)6

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri zehir tacirlerine büyük darbe indirdi. 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

3 FARKLI NOKTAYA OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Genç ilçesi Yazkonağı köyü Sarı Su mevkiinde tarla içerisinde 3 farklı noktayı tespit ederek operasyon düzenledi.

148 KG KUBAR ESRAR İLE 1 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 3 farklı bölgede toplam 148 kilogram kubar esrar ile 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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