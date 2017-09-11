ZEVK İÇİN ÖLDÜRDÜKLERİ AYIYI YOL KENARINDA BIRAKIP GİTTİLER
Ankara-İstanbul yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulan ayıyı yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Avlanması yasak olan ayıyı vuranlar tespit edilmeye çalışılıyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlar, Ankara-İstanbul yolu üzerinde vurularak öldürülmüş bir ayı buldu.
YARALI HALDE SÜRÜNEREK GELMİŞ
Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu kenarında vatandaşlar bir yaban ayısı gördü. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği belirlendi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Avlanması yasak olan ayıyı vuranların tespiti için çalışma başlatıldı.
Yol kenarındaki vahşet böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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