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Zevk İçin Öldürdükleri Ayıyı Yol Kenarında Bırakıp Gittiler

ZEVK İÇİN ÖLDÜRDÜKLERİ AYIYI YOL KENARINDA BIRAKIP GİTTİLER

Ankara-İstanbul yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulan ayıyı yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Avlanması yasak olan ayıyı vuranlar tespit edilmeye çalışılıyor.

Tarih : 11 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Zevk İçin Öldürdükleri Ayıyı Yol Kenarında Bırakıp Gittiler(6/10)2

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlar, Ankara-İstanbul yolu üzerinde vurularak öldürülmüş bir ayı buldu.

YARALI HALDE SÜRÜNEREK GELMİŞ

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu kenarında vatandaşlar bir yaban ayısı gördü. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Avlanması yasak olan ayıyı vuranların tespiti için çalışma başlatıldı.

Yol kenarındaki vahşet böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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