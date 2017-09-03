2013 yılında araştırılmaya başlanan Kanuni'nin mezarı iddiaları ilk başta şüpheyle karşılanmış bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarının yerinin keşfedilmesiyle, bölgede osmanlı mimarisi biçiminde külliye bulundu.

ZİGETVAR'DA MEZAR BULGULARI

1566 yılında Zigetvar kuşatması esnasında hayatını kaybeden Kanuni'nin naaşı İstanbul'a taşınsa da, iç organları Zigetvar kuşatmasında padişahın otağının bulunduğu mevkide defnedilmişti.

2013 yılından sonra gelen bu açıklama, tarihiçilerde büyük heyecan oluşturdu. Bilim insanlarının açıklamasının ardından geçen 4 yıl bu iddiaları doğruladı. Bu süre içinde Macar hükümeti ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da desteklenen araştırmalar, havadan tespitlerin ve toprak altı sondajların ardından somut arkeolojik kazılara dönüştü ve ortaya çıkan sonuçlar, tüm beklentileri de aştı.

OSMANLI MİMARİSİ BULGULARI

Kazı alanında, Kanuni'nin aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolan türbesi, bir cami, bir derviş tekkesi, askerler için bir garnizon ve tüm bu binalara hizmet veren sivillerin yaşadığı binaların kalıntıları var. Uzmanların kazılardan çıkardığı sonuç, bölgede sadece bir türbe değil, türbenin etrafında oluşan bir kasabanın da bulunduğu şeklinde.

ÇEVREDEKİ TOPRAKLAR İSTİMLAK EDİLECEK

Kazıların yeni dönemi başlarken Macar hükümeti, bölgede kazı yapılacak alanın genişletilmesi için çevredeki toprakları da istimlak etme kararı aldı. Macar hükümeti ve ilgili kurumları, elbette Türk ortak kurumların da destek ve yardımıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin bulunduğu alanı "Özel Kültürel Statüye Sahip" bir dünya mirası haline getirmek istiyor.

Zigetvar'da daha türbenin keşfedilmesinden önce kurulan Türk Macar Dostluk Parkı'nın yanı sıra türbe etrafında oluşturulacak yeni alanın bölgenin çehresini de değiştireceğine inanılıyor.

Kaynak: haberinburada