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Zincir Marketlerde Reyona Yöresel Ürün Zorunluluğu

ZİNCİR MARKETLERDE REYONA YÖRESEL ÜRÜN ZORUNLULUĞU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın büyük mağaza ve zincir mağazaların raflarının yüzde 1'lik kısmında, yöresel ürünlerin satışının yapılması ile ilgili düzenlemesi hayata geçti.

Tarih : 07 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Zincir Marketlerde Reyona Yöresel Ürün Zorunluluğu(5/10)1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın büyük mağaza ve zincir mağazaların raflarının yüzde 1'lik kısmında yöresel ürünlerin satışının yapılması ile ilgili düzenlemesi zorunlu olarak hayata geçti. Bu kapsamda hipermarketlerin her bir mağazası ya da şubesi için 20 bin lirası, aykırılığın 30 günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

EN AZ YÜZDE 1'LİK KISIM

2015 yılında yürürlüğe giren 6585 sayılı perakende ticareti düzenleyen kanuna gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde 1'ine karşılık gelecek şekilde raf alanının yöresel ürünlerin satışına ayrılması şartı getirilmişti. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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