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Ziraat Bankası, Özbek UT Bank`ın Yarısını Satın Alıyor

ZİRAAT BANKASI, ÖZBEK UT BANK`IN YARISINI SATIN ALIYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov, Özbek UT Bank`ın yarısının Ziraat Bankası`na satılacağını açıkladı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Ziraat Bankası, Özbek Ut Bank`ın Yarısını Satın Alıyor(9/10)5

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlıkta Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda iki ülke arasında başta bankacılık ve havacılık alanı olmak üzere yürütülecek kimi ekonomik işbirliklerini de duyuruldu. Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov, bu kapsamda, Taşkent'te faaliyette olan UT Bank'ın yüzde 50'sinin Ziraat Bankasına satılışı konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

THY'DEN ÖZBEKİSTAN'A YENİ HAT

Kuçkarov, bir diğer anlaşmanın da Türk Hava Yolları ile yapıldığını belirterek, "Bahar aylarından itibaren İstanbul-Semerkant direkt uçuşlarının gerçekleşmesi gündeme geldi ve bu konuda anlaştık." dedi.

Türk Hava Yolları ile Taşkent uçuşlarının arttırılması konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Kuçkarov, ilerleyen süreçte Buhara ve Hiva'ya uçuşların olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

TÜRK İŞ ADAMLARI ÖZBEKİSTANDA FABRİKA KURACAK

Kuçkarov, Türk iş adamlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Taşkent'e yakın bir yerde süt ve et üretim tesisi kurulması, makina sanayi, yenilenebilir enerji kaynakları ve tekstil ürünlerinin üretiminin görüşülen konular arasında olduğunu ifade etti.

Ayrıca Kuçkarov, 50'ye yakın Türk iş adamının ekim ayı başında söz konusu projeler üzerinde istişare yapmak amacıyla Özbekistan'a gidecekleri bilgisini verdi. (HaberTürk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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