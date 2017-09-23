ZONGULDAKLI MADENCİLER KOLTUKLAR KİRLENMESİN DİYE AYAKTA YOLCULUK YAPTI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden işçileri evlerine dönerken halk otobüsündeki koltuklar kirlenmesin diye 5 kilometre ayakta yolculuk yaptı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle "Koltuklar kirlenmesin" diye ayakta seyahat etti.
5 KİLOMETRE AYAKTA YOLCULUK YAPTILAR
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için minibüse bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, minibüste boş yer olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.
KADIN YOLCU CEP TELEFONUYLA FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
Boş koltukların olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı. İşçiler, "Kirlenmesin" düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı minibüsün arka tarafında seyahat eden bir kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraf karesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise günün karesi oldu.
SOMA FACİASINDAKİ OLAY GELDİ
İşçilerin bu davranışı ise Soma'daki maden kazasından sağ kurtulan madencinin sedyeye yatırılırken, "Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi. Sağ kurtulan işçinin sözleri ise günlerce kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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