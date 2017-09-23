Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Zonguldaklı Madenciler Koltuklar Kirlenmesin Diye Ayakta Yolculuk Yaptı

ZONGULDAKLI MADENCİLER KOLTUKLAR KİRLENMESİN DİYE AYAKTA YOLCULUK YAPTI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden işçileri evlerine dönerken halk otobüsündeki koltuklar kirlenmesin diye 5 kilometre ayakta yolculuk yaptı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Zonguldaklı Madenciler Koltuklar Kirlenmesin Diye Ayakta Yolculuk Yaptı(7/10)3

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle "Koltuklar kirlenmesin" diye ayakta seyahat etti.

5 KİLOMETRE AYAKTA YOLCULUK YAPTILAR

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için minibüse bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, minibüste boş yer olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.

KADIN YOLCU CEP TELEFONUYLA FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Boş koltukların olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı. İşçiler, "Kirlenmesin" düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı minibüsün arka tarafında seyahat eden bir kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraf karesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise günün karesi oldu.

SOMA FACİASINDAKİ OLAY GELDİ

İşçilerin bu davranışı ise Soma'daki maden kazasından sağ kurtulan madencinin sedyeye yatırılırken, "Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi. Sağ kurtulan işçinin sözleri ise günlerce kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zonguldaklı  Madenciler  Koltuklar  Kirlenmesin  Diye  Ayakta  Yolculuk  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER