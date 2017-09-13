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Zonguldak'ta Plajda İçki İçmek İsteyen 2 Kadın Doktor Gözaltına Alındı

ZONGULDAK'TA PLAJDA İÇKİ İÇMEK İSTEYEN 2 KADIN DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak'ta plajda içki içmek isteyen 2 kadın doktor, kendilerine karşı çıkan plaj görevlileriyle tartıştı. Olay yerine gelen polisler doktorları gözaltına alıp 109'ar lira ceza kesti.

Tarih : 13 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Zonguldak'ta Plajda İçki İçmek İsteyen 2 Kadın Doktor Gözaltına Alındı(8/10)4

Zonguldak'ta belediyenin işlettiği Kapuz Plajı'nda alkol alan 2 kadın doktora, 'çevreye rahatsızlık verme maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulandı.

GÖREVLİLERLE TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte sahilde oturan 32 yaşındaki S.Ç., yanlarında getirdikleri alkollü içecekleri çıkartarak içmeye başladı. Plaj görevlilerinin sahilde alkol almanın yasak uyarılarına kulak asmayan kadınlarla görevliler arasında tartışma çıktı.

109'AR LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Plaj görevlileri tarafından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu'nun 'çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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