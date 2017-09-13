ZONGULDAK'TA PLAJDA İÇKİ İÇMEK İSTEYEN 2 KADIN DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Zonguldak'ta plajda içki içmek isteyen 2 kadın doktor, kendilerine karşı çıkan plaj görevlileriyle tartıştı. Olay yerine gelen polisler doktorları gözaltına alıp 109'ar lira ceza kesti.
Zonguldak'ta belediyenin işlettiği Kapuz Plajı'nda alkol alan 2 kadın doktora, 'çevreye rahatsızlık verme maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulandı.
GÖREVLİLERLE TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte sahilde oturan 32 yaşındaki S.Ç., yanlarında getirdikleri alkollü içecekleri çıkartarak içmeye başladı. Plaj görevlilerinin sahilde alkol almanın yasak uyarılarına kulak asmayan kadınlarla görevliler arasında tartışma çıktı.
109'AR LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Plaj görevlileri tarafından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu'nun 'çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar