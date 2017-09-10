Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü

ZOR DURUMDAKİ BARÇA, DERBİDE RAKİBİNİ PERİŞAN ETTİ


Zor durumdaki Barça, derbide rakibini perişan etti
Tarih : 10 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Zor Durumdaki Barça, Derbide Rakibini Perişan Etti(7/10)3

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında oynanan Katalonya derbisinde Barcelona, konuk ettiği Espanyol'u 5-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 26. ve 35. dakikalarda Lionel Messi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

SUAREZ SONUCU BELİRLEDİ

İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Barcelona, 66. dakikada Messi, 87. dakikada Gerard Pique ve 89. dakikada Luis Suarez'in golleriyle farkı açarak, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

MESSI'NİN 42. HAT-TRİCK'İ

Maçın yıldızı Arjantinli futbolcu Messi, Espanyol maçındaki performansıyla kariyerindeki 42'nci "hat-trick"ini yaptı. La Liga'nın 2. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Alaves'i 2-0 yendiği maçın da gollerini atan Messi, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

DEMBELE ASİST YAPTI

Bu arada, Barcelona tarihinin en pahalı transferi Ousmane Dembele, 68. dakikada Gerard Deulofeu'nun yerine oyuna girerek, yeni takımı ile ilk resmi maçına çıktı. Sakatlığı süren Arda Turan ise Katalan temsilcisinde kadroya alınmadı.

BARCELONA LİDER

Bu sonuçla, ligde namağlup yoluna devam eden Barcelona puanını 9'a çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Espanyol ise 1 puanda kaldı.

Öte yandan, Barcelonalı taraftarların, maç sırasında takımın bu sezonki transfer politikasını eleştiren pankartlar açması, dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zor  Durumdaki  Barça  Derbide  Rakibini  Perişan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER