ZULÜM BAYRAM DİNLEMİYOR! ARAKAN'DA 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının yaşadığı Arakan bölgesinde meydana gelen çatışmalar sonucu 400 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin, Rohingyalı Müslümanlara başlattığı saldırılar giderek tırmanıyor.
BİR HAFTADA 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgede saldırılar sonucu bir haftada 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler ise Mynmar'daki saldırılardan kaçanların sayısının da 38 bine ulaştığını açıkladı.
20 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI, 40 KİŞİ KAÇARKEN BOĞULARAK ÖLDÜ
Ayrıca BM'den tarafından dün yapılan açıklamada 20 bin kişinin Rohingya sınır bölgesinde mahsur kaldığı, Bangladeş'e deniz yoluyla ulaşmak isteyen 11'i çocuk 15 Rohingyalının boğularak hayatını kaybettiği belirtilirken, boğulma sonucu can kayıplarının 40'a ulaştığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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