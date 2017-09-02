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Zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların teknesi alabora oldu: 19 ölü

ZULÜMDEN KAÇAN ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN TEKNESİ ALABORA OLDU: 19 ÖLÜ

Myanmar'da ordu ve Budist milliyetçilerin zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Naf Nehri'nde alabora oldu. Çocuk ve kadınlardan oluşan 19 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Zulümden Kaçan Arakanlı Müslümanların Teknesi Alabora Oldu: 19 Ölü(9/10)5

Myanmar'ın Arakan eyaletinde zulümden kaçmaya çalışan Müslümanlar, başka felaketlerle karşı karşıya kalıyor.

ZULÜMDEN KAÇARKEN BİNDİKLERİ TEKNE ALABORA OLDU

Bangladeş yerel basınındaki habere göre, Arakan'dan kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar'a kentine ulaşmak için yola çıkan Arakanlı Müslümanların bindiği tekne Naf Nehri'nde alabora oldu.

TEKNEDEN GERİYE KADIN VE ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİ KALDI

Teknaf kenti Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, alabora olan teknede yaşamını yitiren 10 çocuk ve 9 kadının cansız bedenine Bengal Körfezi'nde ulaşıldığını belirtti. Uddin Han, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Naf Nehri'nde salı gecesi de Arakanlı Müslümanları taşıyan başka bir teknenin alabora olması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

NEHİR, ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN NEREDEYSE TEK KAÇIŞ YOLU

Myanmar'ın Arakan eyaletiyle Bangladeş arasındaki sınırda yer alan Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası.

25 AĞUSTOS'TA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAM YENİDEN BAŞLADI

Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettigi bölgelerlere giriş çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor.

MÜSLÜMANLAR BANGLADEŞ'E GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

Saldırılar nedeniyle birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalırken, ordu tarafından yakılan onlarca köy yaşanılamaz hale gelmişti. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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